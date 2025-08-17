На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО перехватили украинский дрон над Смоленской областью

Минобороны: украинский БПЛА перехвачен силами ПВО над Смоленской областью
Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник над Смоленской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по инфраструктуре атомной электростанции в Смоленской области», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ России, силы радиоэлектронной борьбы уничтожили ударное беспилотное воздушное судно «Спис». Специалисты добавили, что провокации украинской стороны на объекты атомной энергетики продолжаются.

17 августа Минобороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО в течение ночи ликвидировали 46 украинских дронов. Атака началась около 22:55 мск и продолжалась до 6:00 мск.

Больше всего целей — 16 — перехватили в Белгородской области. В Нижегородской области нейтрализовали 14 летательных аппаратов, в Воронежской области — девять, в Брянской области — три. По одному беспилотнику уничтожили в Орловской, Калужской, Курской и Смоленской областях.

Ранее Зеленский ввел санкции против разработчиков БПЛА из трех стран.

