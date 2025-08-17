ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области, есть пострадавшие

Гладков: житель Белгородской области и боец «Орлана» пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области два муниципалитета подверглись атакам со стороны ВСУ, в результате которых пострадали мирный житель и боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Пролетарский Ракитянского района дрон FPV взорвался рядом со стоянкой на территории предприятия. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочным ранением головы доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

В Шебекино при выполнении служебных обязанностей боец получил осколочное ранение стопы из-за детонации дрона. Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, ему оказали необходимую помощь, лечение будет продолжено амбулаторно.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли село Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области, пострадала местная жительница. После оказания первой помощи пострадавшую перевели в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Ранее в Белгороде при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница.