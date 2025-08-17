На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска подавили огневые позиции ВСУ на Северском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили два минометных расчета ВСУ в районе Северска
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили два минометных расчета ВСУ на Северском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, во время артиллерийской разведки с помощью БПЛА «Южной» группировки войск были обнаружены две огневые позиции 120-миллиметровых минометов в районе Северска. После этого обе позиции вместе с полевыми складами боеприпасов были поражены мощным огнем 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б».

В Минобороны добавили, что проведенные действия снизили огневое давление противника, что позволило штурмовым подразделениям «Южной» группировки продвинуться вперед и занять новые позиции.

Недавно в Минобороны России рассказали, как украинские бойцы заблудились в Сумской области из-за низкого уровня подготовки и попали в плен Вооруженным силам РФ. Минобороны предоставило журналистам видео с допросом военнопленного, который рассказал о низком уровне боевой подготовки в рядах ВСУ.

Ранее в Сумской области отметили затишье на линии фронта.

СВО: последние новости
