Следствие завершило расследование убийства генерала Кириллова

ТАСС: окончено предварительное расследование по делу об убийстве Кириллова
AP

Следствие завершило предварительное расследование в отношении троих обвиняемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщается в материалах Басманного районного суда Москвы, с которыми ознакомился ТАСС.

В документах отмечается, что следователи выполнили все необходимые этапы по статьям 215 и 216 УПК РФ: завершили предварительное следствие с обвинительным заключением и ознакомили потерпевших или их представителей с материалами дела. Следующим шагом будет ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела в соответствии со статьей 217 УПК РФ.

Кириллов и его помощник были подорваны около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что это ведомство взяло на себя ответственность за взрыв.

Ранее в Костроме установили памятный бюст генерал-лейтенанта Кириллова.

