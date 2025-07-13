На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Агент СБУ убедила мужа сдать российским военным его брата

ТАСС: агент СБУ из Днепропетровской области убедила мужа сдать ВС РФ его брата
true
true
true
close
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Российские силовики разоблачили родственника пленного из 143-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Медведченко, передававшего ложные координаты украинских войск для ударов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным силовиков, брат украинского пленного Евгений Ефименко обратился в бот обратной связи к бойцам РФ с просьбой сохранить жизнь родственнику, передав координаты его пункта управления БПЛА в Харьковской области.

«Однако все координаты, которые он скидывал, никак не были связаны с ВСУ или являлись многоквартирными домами», — заявил источник агентства.

Силовики заподозрили обман и узнали, что сестра Ефименко Алена была завербована СБУ, а сам брат военнопленного признал, что дал координаты по ее информации, чтобы втереться в доверие.

Источник подчеркнул, что схему быстро разоблачили.

Незадолго до этого украинские спецслужбы изъявили желание передать российской стороне координаты расположения бригады ВСУ. По данным источника, 143-я отдельная механизированная бригада дислоцируется на Великобурлукском направлении в Харьковской области и, по сути, брошена командованием ВСУ.

Ранее ФСБ показала кадры задержания агентов СБУ, изготавливавших бомбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами