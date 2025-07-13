Агент СБУ убедила мужа сдать российским военным его брата

Российские силовики разоблачили родственника пленного из 143-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Медведченко, передававшего ложные координаты украинских войск для ударов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным силовиков, брат украинского пленного Евгений Ефименко обратился в бот обратной связи к бойцам РФ с просьбой сохранить жизнь родственнику, передав координаты его пункта управления БПЛА в Харьковской области.

«Однако все координаты, которые он скидывал, никак не были связаны с ВСУ или являлись многоквартирными домами», — заявил источник агентства.

Силовики заподозрили обман и узнали, что сестра Ефименко Алена была завербована СБУ, а сам брат военнопленного признал, что дал координаты по ее информации, чтобы втереться в доверие.

Источник подчеркнул, что схему быстро разоблачили.

Незадолго до этого украинские спецслужбы изъявили желание передать российской стороне координаты расположения бригады ВСУ. По данным источника, 143-я отдельная механизированная бригада дислоцируется на Великобурлукском направлении в Харьковской области и, по сути, брошена командованием ВСУ.

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