БПЛА ударил по частному дому в Белгороде, есть раненый

Житель Белгорода пострадал при атаке беспилотника на частный дом. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что у мужчины ожог плеча. Врачи скорой оказали ему медицинскую помощь.

«В результате детонации загорелась кровля — пожарные расчеты ликвидировали открытое возгорание», — сообщил чиновник.

Он добавил, что выехал на место атаки. После того как крышу дома потушат, сотрудники экстренных служб убедятся в отсутствии взрывоопасных элементов.

На этой неделе Белгород и Белгородская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Прилеты начались 13 августа, продолжались ночью и не ослабевали в течение следующего дня.

В небе над регионом сбили около 200 БПЛА, были ранены несколько десятков человек, один не выжил. Кроме того, оказалось повреждено здание областного правительства. Гладков заявил, что таких обстрелов белгородцы «пока еще не проживали в современной истории». Центральную часть города перекрыли для движения автотранспорта, очевидцы сообщали о звуках стрельбы из автоматического оружия.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».