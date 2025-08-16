РИА: ВСУ потеряли 70% штурмовиков, чтобы снять видео о взятии Новоконстантиновки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачные попытки атак на Сумском направлении и понесли крупные потери только ради того, чтобы предоставить в генеральный штаб видео о взятии населенного пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что украинские военные предприняли две безуспешные попытки атак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки.

В ходе отражения действий ВСУ российские войска уничтожили до 70% живой силы штурмовых групп противника, две боевых бронированных машины и бронетранспортер.

Собеседник агентства добавил, что в Новоконстантиновке 225-му отдельному штурмовому полку ВСУ приказано любыми средствами овладеть населенным пунктом и предоставить видео для подтверждения заявлений генштаба.

В начале августа в российских силовых структурах сообщали, что несмотря на снижение интенсивности атак, украинские военные продолжают попытки прорвать правый фланг группировки «Север» в районе Новоконстантиновки (Перше Травня).

Ранее ВСУ сформировали штурмовые группы из раненых солдат.