На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что ВСУ понесли большие потери в Новоконстантиновке

РИА: ВСУ потеряли 70% штурмовиков, чтобы снять видео о взятии Новоконстантиновки
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачные попытки атак на Сумском направлении и понесли крупные потери только ради того, чтобы предоставить в генеральный штаб видео о взятии населенного пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что украинские военные предприняли две безуспешные попытки атак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки.

В ходе отражения действий ВСУ российские войска уничтожили до 70% живой силы штурмовых групп противника, две боевых бронированных машины и бронетранспортер.

Собеседник агентства добавил, что в Новоконстантиновке 225-му отдельному штурмовому полку ВСУ приказано любыми средствами овладеть населенным пунктом и предоставить видео для подтверждения заявлений генштаба.

В начале августа в российских силовых структурах сообщали, что несмотря на снижение интенсивности атак, украинские военные продолжают попытки прорвать правый фланг группировки «Север» в районе Новоконстантиновки (Перше Травня).

Ранее ВСУ сформировали штурмовые группы из раненых солдат.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами