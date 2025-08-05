РИА: войска ВСУ снизили активность и отказываются идти в штурм под Юнаковкой

Силы украинской армии на Сумском направлении, в районе Юнаковки и близлежащих территорий, существенно снизили активность контратак и массово отказываются штурмовать позиции российских войск. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, несмотря на снижение интенсивности атак, украинские военные продолжают попытки прорвать правый фланг группировки «Север» в районе Новоконстантиновки (Перше Травня).

В то же время были зафиксированы массовые случаи отказа бойцов 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ выполнять штурмовые задачи на позициях российских войск в Юнаковке. Причинами такого поведения названы низкое морально-психологическое состояние личного состава и неадекватное руководство подразделений.

До этого ТАСС рассказывал, что бойцы ВСУ сдаются в плен из-за «мясных штурмов», в которые их отправляют командиры.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили новую бригаду западнее Волчанска из-за потерь.