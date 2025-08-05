На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ массово отказываются штурмовать позиции ВС РФ на Сумском направлении

РИА: войска ВСУ снизили активность и отказываются идти в штурм под Юнаковкой
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/AP

Силы украинской армии на Сумском направлении, в районе Юнаковки и близлежащих территорий, существенно снизили активность контратак и массово отказываются штурмовать позиции российских войск. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, несмотря на снижение интенсивности атак, украинские военные продолжают попытки прорвать правый фланг группировки «Север» в районе Новоконстантиновки (Перше Травня).

В то же время были зафиксированы массовые случаи отказа бойцов 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ выполнять штурмовые задачи на позициях российских войск в Юнаковке. Причинами такого поведения названы низкое морально-психологическое состояние личного состава и неадекватное руководство подразделений.

До этого ТАСС рассказывал, что бойцы ВСУ сдаются в плен из-за «мясных штурмов», в которые их отправляют командиры.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили новую бригаду западнее Волчанска из-за потерь.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами