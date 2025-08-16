На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские дроны снова пытались атаковать город в Ставропольском крае

Глава Ставропольского края Владимиров: ВСУ снова пытались атаковать Невинномысск
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались совершить атаку беспилотниками на промышленные объекты Невинномысска. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Сегодня ночью противник вновь попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Невинномысска», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, дроны были нейтрализованы средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал, обломки аппаратов ВСУ локализованы.

Отмечается, что разрушений нет, но на территории падения подбитых беспилотников в данный момент горит стерня. Владимиров напомнил местным жителям, что в регионе по-прежнему действует режим беспилотной опасности.

10 августа в Ставропольском крае действовал самый продолжительный режим беспилотной опасности за все время с начала специальной военной операции. По словам главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по объектам в административном центре региона и городе Невинномысске.

Ранее в трех российских регионах объявили опасность атаки БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
