Аналитики назвали удар по украинским заводам с «Сапсанами» сигналом для ФРГ

Insider Black: удар по украинским заводам с «Сапсанами» — это сигнал для ФРГ

Удар российской армии по производству ракет «Сапсан» в Сумской и Днепропетровской областях Украины был предупреждением для Германии, которая инвестировала средства в выпуск этих снарядов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на закрытый аналитический Telegram-канал Insider Black.

«Немецкое правительство по закрытым каналам МИД получило прямое предупреждение: финансирование украинской ракетной программы «Сапсан» может привести к объявлению войны со стороны РФ», — говорится в сообщении.

После ударов ВС РФ вложения Берлина в ракетное производство «превратились в труху», а сигнал от России привел к панике среди немецких инвесторов и управленцев, утверждают аналитики.

До этого ФСБ РФ сообщила, что производства «Сапсанов» находились на предприятиях Павлоградском химзаводе, Павлоградском механическом заводе, Шосткинском казенном заводе «Звезда» и Шосткинском научно-исследовательском институте химпродуктов.

Ранее ФСБ показала карту регионов РФ, куда могла долететь украинская ракета «Сапсан».