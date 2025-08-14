На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над РФ за три часа перехватили и уничтожили 13 беспилотников

МО: над тремя регионами РФ за три часа силы ПВО сбили 13 БПЛА
Evgeniy Maloletka/AP

Над тремя российскими регионами за три часа были перехвачены и уничтожены 13 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что восемь БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Республики Калмыкия. В Минобороны РФ добавили, что это были беспилотники самолетного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе в результате атаки пострадал 12-летний мальчик. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Еще одна атака на регион привела к ранению троих человек. Украинские дроны атаковали два легковых автомобиля в селе Пристень в Валуйском округе. Один мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее глава ЛНР заявил, что украинским войскам приказали увеличить обстрелы региона.

