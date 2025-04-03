Российский генерал: лазерное оружие может изменить ход конфликта на Украине

Разработанное в России лазерное оружие способно перевернуть с ног на голову ход украинского конфликта. Об этом в беседе с News.ru заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«То, что сегодня оно прошло успешное испытание, еще раз подтверждает, что у наших оружейных конструкторов и у нашего оружейно-оборонительного комплекса есть много разработок, которые могут принципиально изменить ход ведения боевых действий», — считает военный.

По словам Липового, успехи российских инженеров «вызывают панику» у недружественных стран, демонстрируя им, что Россия находится впереди в сфере разработки новых видов оружия.

3 апреля американский журнал National Interest написал статью о российском лазерном ружье, способном эффективно уничтожать беспилотники на расстоянии полукилометра. Отмечалось, что презентация оружия состоялась на конференции «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем», прошедшей в Санкт-Петербурге.

Ранее об использовании лазерного оружия заявили в ВСУ.