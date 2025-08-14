На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минпромторг: РФ способна ежегодно продавать дронов на сумму до $12 млрд

Shutterstock

Россия способна ежегодно экспортировать БПЛА на сумму от $5 млрд до $12 млрд, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом по экспортному потенциалу мы видим рынок сейчас от $5 млрд до $12 млрд ежегодного экспорта — это огромные цифры, в них достаточно сложно сейчас поверить», — сказал глава минпромторга.

Тем не менее, оценки текущего и перспективного потребления говорят о том, что именно такую долю рынка могла бы занять Россия, заключил Алиханов.

В числе дронов, производимых Россией, есть «Дань-М», который, благодаря высоте полета, может находиться вне зоны попадания ПЗРК, из-за чего ВСУ приходится использовать такие системы ПВО, как IRIS-T и NASAMS. В итоге Киев тратит дорогостоящие снаряды против относительно дешевых дронов, и украинская ПВО быстро перегружается.

Помимо прочего, «Дань-М» можно запускать с вертолетов Ми-8 на большой высоте, благодаря чему он может проникать вглубь украинской территории.

Ранее на Украине сняли на видео погоню «кукурузника» за российским дроном.

