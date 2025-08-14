На военной базе Британии произошел «ядерный инцидент» высшей категории риска

На британской военно-морской базе Клайд на западном побережье Шотландии произошел «серьезный ядерный инцидент». Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные минобороны королевства.

В публикации говорится, что инциденту была присвоена высшая категория опасности — А. По информации журналистов, подобная категория присваивается событию, когда происходит выброс радиоактивных веществ или присутствует высокая вероятность такого выброса. При этом данных об утечке и других подробностей в материале не приводится.

В статье говорится, что другие случаи риска ядерного выброса с категорией «А» фиксировались на базе в 2006, 2007 и 2023 годах.

До этого издание The Guardian писало, что британские власти раскрыли информацию о серии утечек со склада с ядерным оружием в шотландское озеро Лох-Лонг, сообщающееся с морем.

В публикации говорится, что две утечки произошли в 2010 году, и еще одна — в 2019 году. При этом информация о них была разглашена спустя шесть лет после последнего инцидента по приказу шотландского комиссара по информации Дэвида Гамильтона, несмотря на попытки правительства помешать этому.

Ранее в парламенте ФРГ призвали дать Германии доступ к ядерному оружию Британии.