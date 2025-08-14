На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Северодвинске спущен на воду новейший морской транспорт «Академик Макеев»

МО РФ: в Северодвинске спустили на воду морской транспорт «Академик Макеев»
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА Новости

В Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске прошла церемония спуска на воду морского транспорта вооружения «Академик Макеев». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

«14 августа в Северодвинске в Центре судоремонта «Звездочка» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга и спуска на воду морского транспорта вооружения усиленного ледового класса проекта 20181 «Академик Макеев»», — рассказали в ведомстве.

Также уточняется, что судно разработало конструкторское бюро ОСК «Алмаз» по заказу Минобороны. Оно предназначено для погрузки, выгрузки и транспортировки вооружений.

В июне сообщалось, что на Западе высоко оценили характеристики российской атомной подводной лодки К-329 «Белгород», способной выполнять как военные, так и исследовательские задачи. Размеры субмарины превышают крупнейшие американские подлодки. Кроме того, она оснащена подводными беспилотниками «Посейдон», которые могут переносить ядерный заряд.

Ранее в США раскрыли преимущества новой российской подлодки, названной «Черной дырой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами