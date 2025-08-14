В Северодвинске спущен на воду новейший морской транспорт «Академик Макеев»

В Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске прошла церемония спуска на воду морского транспорта вооружения «Академик Макеев». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

«14 августа в Северодвинске в Центре судоремонта «Звездочка» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга и спуска на воду морского транспорта вооружения усиленного ледового класса проекта 20181 «Академик Макеев»», — рассказали в ведомстве.

Также уточняется, что судно разработало конструкторское бюро ОСК «Алмаз» по заказу Минобороны. Оно предназначено для погрузки, выгрузки и транспортировки вооружений.

В июне сообщалось, что на Западе высоко оценили характеристики российской атомной подводной лодки К-329 «Белгород», способной выполнять как военные, так и исследовательские задачи. Размеры субмарины превышают крупнейшие американские подлодки. Кроме того, она оснащена подводными беспилотниками «Посейдон», которые могут переносить ядерный заряд.

Ранее в США раскрыли преимущества новой российской подлодки, названной «Черной дырой».