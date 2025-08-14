В Минобороны РФ рассказали об ударах по местам хранения БПЛА и складам ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили места хранения дронов и склады с боеприпасами ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удары по местам хранения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и складам с боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в операциях были задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракетные войска. Им содействовали артиллерийские расчеты и оперативно-тактическая авиация группировок войск Вооруженных сил РФ.

«Нанесено поражение местам хранения БПЛА, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», — говорится в заявлении.

14 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила, что Москва сорвала планы Киева по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Силовое ведомство совместно с министерством обороны РФ провели операцию, в результате которой было нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании комплексов «Сапсан».

Ранее в ФСБ РФ оценили ущерб, нанесенный Украине в результате ударов по местам производства «Сапсана».