«Из всех доступных источников»: президент Чехии нашел сотни тысяч снарядов для ВСУ В Чехии ищут деньги на 800 тыс. снарядов для Киева

Президент Чехии Петр Павел заявил, что знает, где можно найти сотни тысяч снарядов для Украины. Если на них найдутся деньги, поставки могут быть осуществлены в течение нескольких недель. Тем временем немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о планах построить завод по производству боеприпасов на украинской территории. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Ситуация значительно изменилась»

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупить для ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах.

«Мы обнаружили возможность [закупки в третьих странах для Украины] 500 тыс. [артиллерийских] снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм», — сказал политик на Мюнхенской конференции по безопасности.

Поставки боеприпасов на Украину могут быть осуществлены в течение ближайших недель, если найдутся средства на их закупку, подчеркнул Павел. Он выразил надежду на то, что США, Германия, Швеция и другие страны, оказывающие военную помощь Киеву, смогут найти финансирование.

«С прошлого года ситуация на поле боя значительно изменилась. Она плохая [для Украины]», — отметил политик.

По его мнению, Россия извлекла опыт из допущенных ранее ошибок и уже перевела экономику на военные рельсы.

«Необходимо поддержать Украину оружием и боеприпасами из всех доступных источников», — заключил чешский лидер.

Ранее газета Politico писала, что речь идет о возможности закупить боеприпасы у оружейных компаний из Южной Кореи, Турции и ЮАР.

Завод боеприпасов на Украине

На фоне заявлений президента Чехии немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о строительстве завода по производству боеприпасов на Украине. Как сообщило агентство Reuters, соответствующий меморандум был подписан на полях Мюнхенской конференции.

Почти половина акций (49%) нового предприятия будет принадлежать «украинскому партнеру». Кто это будет, агентство не уточняет. Дата начала строительства завода тоже не называется.

Согласно релизу концерна, Rheinmetall на Украине будет ежегодно производить «шестизначное количество» боеприпасов калибра 155 мм.

Поставки снарядов

31 января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже передал ВСУ 330 тыс. снарядов. До конца текущего года Киеву страны ЕС поставят более 1 млн снарядов, пообещал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 1 февраля уточнила, что к марту члены объединения передадут Киеву 500 тыс. снарядов.

«Мы поставим еще больше танков, вертолетов, ПВО, ракет и, конечно, больше снарядов... ЕС поставит к марту 500 тыс. снарядов и удвоит эту цифру к концу года», — заявила фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что Евросоюз нарастил объемы военного производства на 40%.