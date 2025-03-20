Правила призыва в армию изменятся в России

В России с 1 апреля могут измениться правила призыва в армию

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в правила призыва в армию. Об этом пишет «Парламентская газета».

В материале говорится, что в этот весенний призыв будущих срочников ждет сразу несколько важных нововведений.

Согласно документу, расширится список профессий для прохождения альтернативной службы, будут шире использоваться электронные повестки и в тестовом режиме заработает единый реестр призывников.

Кроме того, военкоматы получат право призывать россиян, признанных годными к службе, но не ушедших в войска из-за нехватки мест в воинских частях, автоматически в течение года после принятия соответствующего решения.

Новый порядок может быть применен уже с 1 апреля.

В начале февраля Минобороны внесло изменения в список болезней, которые проверяют на медицинской комиссии и освидетельствовании военнослужащих с учетом опыта проведения военной операции. Нововведения коснулись требований к состоянию здоровья граждан, которые хотят заключить контракт с оборонным ведомством, поступить в высшие военные учебные заведения либо подлежат призыву на срочную службу.

Ранее адвокаты привезли актера Калюжного в военкомат после допроса в СК.