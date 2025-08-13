Генерал рассказал об участии российских чиновников без опыта в спецоперации

Генерал Каган: отряд чиновников без опыта хорошо проявил себя на СВО, не подвел

Взвод чиновников Дальневосточного федерального округа участвовал в освобождении Курской области от армии Украины, не имея боевого опыта. Об этом в интервью URA.RU сообщил генерал-лейтенант запаса Михаил Каган.

По его словам, подразделение состояло из 30 человек. Он отметил, что большая часть солдат не имела боевого опыта, а половина и вовсе не проходила службу в армии.

«Я волновался, как поведут себя люди в реальной боевой ситуации, но никто не подвел, не струсил, не засомневался. На удивление, они очень хорошо себя проявили на фронте», — заявил он.

По словам Кагана, в этом вопросе солдатам помогали патриотические убеждение и понимание того, что на российскую территорию попал враг. Генерал подчеркнул, что дело не в военных навыках, поскольку их можно приобрести, а в силе духа и принципах.

Он рассказал, что осень, зиму и начало весны военные пережили в заброшенных и полуразрушенных домах, однако никто из них не жаловался ни на бытовые условия, ни на питание.

