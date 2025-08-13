На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генерал рассказал об участии российских чиновников без опыта в спецоперации

Генерал Каган: отряд чиновников без опыта хорошо проявил себя на СВО, не подвел
Евгений Биятов/РИА Новости

Взвод чиновников Дальневосточного федерального округа участвовал в освобождении Курской области от армии Украины, не имея боевого опыта. Об этом в интервью URA.RU сообщил генерал-лейтенант запаса Михаил Каган.

По его словам, подразделение состояло из 30 человек. Он отметил, что большая часть солдат не имела боевого опыта, а половина и вовсе не проходила службу в армии.

«Я волновался, как поведут себя люди в реальной боевой ситуации, но никто не подвел, не струсил, не засомневался. На удивление, они очень хорошо себя проявили на фронте», — заявил он.

По словам Кагана, в этом вопросе солдатам помогали патриотические убеждение и понимание того, что на российскую территорию попал враг. Генерал подчеркнул, что дело не в военных навыках, поскольку их можно приобрести, а в силе духа и принципах.

Он рассказал, что осень, зиму и начало весны военные пережили в заброшенных и полуразрушенных домах, однако никто из них не жаловался ни на бытовые условия, ни на питание.

До этого Ura.ru сообщало, что Каган вернулся из зоны боевых действий, где командовал взводом чиновников.

Ранее якутский министр вернулся на работу в правительстве после ранения в СВО.

