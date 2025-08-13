Белоусов пообщался с военкорами, работающими в зоне СВО

Белоусов обсудил с военкорами, работающими в зоне СВО, применение БПЛА на фронте

Военные корреспонденты, работающие в зоне специальной военной операции (СВО), обсудили с министром обороны РФ Андреем Белоусовым поставки беспилотников на фронтовую линию, борьбу с украинскими дронами, а также разработки Народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи глава Минобороны обсудил с журналистами производство, поставку в зону СВО, а также ремонт образцов беспилотных систем в подразделениях Вооруженных сил РФ. Речь также зашла о средствах противодействия беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отдельно обсуждались разработки Народныого ОПК, включая средства радиоэлектронной борьбы и разведки, дроны и безэкипажные катера. Сообщается, что с образцами которых данной техники военкорам удалось ознакомиться перед встречей.

Кроме того, военкоры рассказали Белоусову об инициативах в рамках улучшения мер соцподдержки всем участникам СВО, включая врачей.

В декабре 2024 года Белоусов объявил о создании нового рода войск — войск беспилотных систем, формирование которых планируется завершить к третьему кварталу 2025 года. Он отметил, что повышение значимости беспилотных систем в современных конфликтах стало основным мотивом для этого решения, особенно в контексте специальной военной операции на Украине, где широко применяются как воздушные, так и наземные и морские беспилотники.

Ранее в России испытали новое оружие против дронов.