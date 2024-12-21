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Белоусов объяснил необходимость создания нового рода войск

Глава МО Белоусов объяснил необходимость создания войск беспилотных систем
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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Министр обороны Андрей Белоусов объявил о создании нового рода войск — войск беспилотных систем, формирование которых планируется завершить к третьему кварталу 2025 года. Его слова передает Минобороны РФ.

Он отметил, что повышение значимости беспилотных систем в современных конфликтах стало основным мотивом для этого решения, особенно в контексте специальной военной операции на Украине, где широко применяются как воздушные, так и наземные и морские беспилотники.

Белоусов подчеркнул, что эти системы используются для выполнения разведывательных, ударных и транспортных задач, а также в качестве средств сетевого информационного обмена в тактическом звене. Однако он также указал на сложности, связанные с традиционным процессом разработки и производства таких технологий: обеспечить войска беспилотными средствами в рамках устаревших методов крайне затруднительно.

Поэтому развитие беспилотных систем, в частности FPV-дронов, осуществляется на основе сотрудничества волонтеров, меценатов, «Народного ОПК» и министерства обороны. Технический совет «народного ОПК» координирует эту работу, и с апреля текущего года в войска уже поставлено более 65 видов изделий, включая 31 вид БПЛА и различные робототехнические комплексы.

В целом, гражданские производители значительно увеличили объемы производства: до 40 тыс. БПЛА и FPV-дронов в месяц, а также до 5 тыс. систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Всего было закуплено более 100 тыс. изделий от малых конструкторских бюро и гражданских компаний.

Также Белоусов сообщил, что в рамках народного оборонно-промышленного комплекса вооруженные силы получили более 65 новых изделий, включая 31 тип беспилотных летательных аппаратов.

Ранее была названа возможная модель БПЛА, которыми украинские военные атаковали Казань.

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