В Белоруссии назвали надуманной угрозу нападения Минска и Москвы на Прибалтику

Россия и Белоруссия не собираются нападать на Прибалтику. Угроза со стороны Москвы и Минска надуманна, заявил начальник белорусского Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны республики Павел Муравейко, пишет ТАСС.

«Ни Республика Беларусь, ни Российская Федерация не собираются туда (на Прибалтику. — «Газета.Ru») нападать», — сказал Муравейко.

Он считает, что власти Прибалтики выдумали эту угрозу, чтобы пригласить на свою территорию силы и средства для обеспечения мнимой защиты и безопасности.

До этого в Совбезе Белоруссии назвали беспочвенными рассуждения о том, что Россия и Белоруссия якобы могут напасть на Польшу или Прибалтику. Там отметили, что Москва и Минск не собираются делать преднамеренные шаги для того, чтобы нарушить суверенитет и целостность этих стран. В Совбезе подчеркнули, что пока сами РФ и Белоруссия подвергаются агрессивным действиям со стороны Запада. Речь идет о санкциях, закрытых границах, выстраивании забора на границе, стягивании войск на приграничную территорию и прочем.

Ранее в МИД РФ заявили, что власти ЕС запугивают европейцев «войной» с Россией.