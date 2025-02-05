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Назван новый флагман ВМФ России

MWM: атомный крейсер «Адмирал Нахимов» станет флагманом ВМФ России
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Олег Ласточкин/РИА Новости

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» станет новым флагманом военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом говорится в материале издания Military Watch Magazine (MWM).

В статье отмечается, что после модернизации крейсер будет оснащен самым мощным вооружением, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Калибр», что сделает его одним из самых сильных надводных кораблей в мире. Авторы материала подчеркнули, что перезапуск ядерных реакторов является признаком готовности корабля к ходовым испытаниям.

В середине января аналитик Калеб Ларсон заявил, что «Адмирал Нахимов» является уникальным судном, у которого нет аналогов на Западе.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» начал свою модернизацию в 1999 году. Первоначально планировалось, что он вернется в боевой состав флота в 2018 году, однако позже стало известно, что его возвращение откладывается на неопределенный срок. Этот уникальный боевой корабль должен был выйти из доков 15 ноября.

Ранее на крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор.

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