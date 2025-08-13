Российские военные выбили солдат ВСУ из Колодезей в ДНР

Российские солдаты отбросили подразделения ВСУ за пределы населенного пункта Колодези в Донецкой народной республике (ДНР) и ведут бои за его пределами. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«ВС РФ продвинулись в населенном пункте Колодези в ДНР и заняли позиции на западных окраинах поселка, тем самым выдавив подразделения вооруженных формирований Украины за пределы Колодезей», — сказал Марочко.

По словам эксперта, в настоящее время бойцы зачищают окрестности села и теснят противника за его пределами.

12 августа газета New York Times заявила, что российские войска прорвали оборонительный рубеж Вооруженных сил Украины между Константиновкой и Добропольем на Покровском направлении в ДНР и вклинились в боевые порядки противника более чем на 10 км.

Также сообщалось, что власти Украины, смирившись с утратой Донбасса, всеми силами пытаются не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей, бросая туда боеспособные подразделения.

Ранее в России назвали сроки полного перехода ДНР под контроль ВС РФ.