Сотни американских военных прибудут на учения в Финляндию

Yle: до 500 военных США прибудут осенью на учения в Финляндию
Vadim Ghirda/AP

В финскую бригаду Уусимаа в деревне Драгсвик осенью на учения прибудут от 400 до 500 солдат из США. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

Генеральный штаб Вооруженных сил и бригада Уусимаа подтверждают эту новость, но не могут точно сказать, сколько именно солдат будет задействовано.

«Речь идет примерно о 400 солдатах», – пресс-секретарь бригады Ханна Таллберг.

Число военных настолько велико, что на данный момент неясно, смогут ли они все разместиться в бригаде, отмечает Yle.

«Все находится в стадии планирования, многое зависит от того, какие именно войска прибудут и сколько их будет. Они пробудут здесь три месяца, с октября по декабрь, чтобы принять участие в главных учениях вооруженных сил в ноябре», — добавила пресс-секретарь.

Осенью 2022 года в Финляндию приезжали 150 американских военнослужащих. В 2023 году — 250 человек, в 2024 году — 200.

Увеличение присутствия американских военных в Финляндии является частью Соглашения о сотрудничестве в области обороны между двумя странами, которое вступило в силу в сентябре 2024 года.

Ранее американская атомная подлодка впервые появилась в Исландии.

