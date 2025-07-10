Американская атомная подлодка впервые появилась в Исландии

Атомная подводная лодка Военно-морских сил США впервые зашла в порт Исландии. Об этом сообщает РИА Новости.

Из заявления американских военных следует, что исландский порт посетила атомная многоцелевая подводная лодка USS Newport News (SSN 750) типа Los Angeles. По словам временной поверенной США в Исландии Эрин Сойер, Вашингтон и Рейкьявик поддерживают общую цель — снижение напряженности в Арктике. При этом дипломат обвинила Россию в наращиванию своего военного присутствия в регионе.

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Стюарт Манч подчеркнул, что заход американской подводной лодки в исландский порт подчеркивает приверженность Соединенных Штатов коллективной обороне и безопасности в Арктике.

11 мая сообщалось, что Финляндия построит ледоколы для осуществления арктических амбиций США.

13 марта президент Дональд Трамп заявил, что США намерены обойти Россию по числу ледоколов. Он напомнил, что в Арктике проходят ряд важных маршрутов, включая торговые пути.

Ранее Северный морской путь назвали наиболее защищенным от внешнего воздействия маршрутом.