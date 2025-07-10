На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американская атомная подлодка впервые появилась в Исландии

Атомная подводная лодка США впервые зашла в исландский порт
close
Global Look Press

Атомная подводная лодка Военно-морских сил США впервые зашла в порт Исландии. Об этом сообщает РИА Новости.

Из заявления американских военных следует, что исландский порт посетила атомная многоцелевая подводная лодка USS Newport News (SSN 750) типа Los Angeles. По словам временной поверенной США в Исландии Эрин Сойер, Вашингтон и Рейкьявик поддерживают общую цель — снижение напряженности в Арктике. При этом дипломат обвинила Россию в наращиванию своего военного присутствия в регионе.

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Стюарт Манч подчеркнул, что заход американской подводной лодки в исландский порт подчеркивает приверженность Соединенных Штатов коллективной обороне и безопасности в Арктике.

11 мая сообщалось, что Финляндия построит ледоколы для осуществления арктических амбиций США.

13 марта президент Дональд Трамп заявил, что США намерены обойти Россию по числу ледоколов. Он напомнил, что в Арктике проходят ряд важных маршрутов, включая торговые пути.

Ранее Северный морской путь назвали наиболее защищенным от внешнего воздействия маршрутом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами