При ударе ВСУ по Ставрополю оказался поврежден жилой комплекс

Глава Ставрополя Ульянченко: жилой комплекс поврежден в результате атаки ВСУ
Aleksandr Gusev/Global Look Press

При атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ставрополь повреждения получил жилой комплекс. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале.

По его словам, повреждены окна жилого комплекса в северо-западной части Ставрополя и несколько машин.

Ульянченко добавил, что поручил администрации Промышленного района провести поквартирный обход, чтобы зафиксировать все повреждения. Также к обследованию домов подключится управляющая компания.

После поквартирного обхода и определения фронта работ, власти приступят к восстановлению поврежденного имущества, рассказал мэр.

Ночью 12 августа Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что в городе Ставрополе произошло около пяти взрывов. Местные жители заявили, что сработали системы противовоздушной обороны.

Ульянченко сообщал, что в Ставрополе была отражена атака украинских БПЛА. Местные жители при этом не пострадали. Однако один из социальных объектов получил повреждения — в здании оказались выбиты стекла.

Ранее военные Вооруженных сил РФ нанесли удары по цехам производства украинских БПЛА.

