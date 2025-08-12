Глава Ставропольского края рассказал об отражении атаки БПЛА

Ни один из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковавших Ставропольский край, не достиг цели. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, все дроны были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Сейчас с остатками и обломками дронов работают саперы и взрывотехники на предмет предотвращения возможной детонации оставшихся зарядов. Места падения обломков расположены в нежилых частях города», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что угроза для жизней граждан и их имущества отсутствует.

Ночью 12 августа Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что в городе Ставрополе произошло около пяти взрывов. Местные жители заявили, что сработали системы противовоздушной обороны.

Утром глава населенного пункта Иван Ульянченко заявил, что в Ставрополе была отражена атака украинских БПЛА. Как он отметил, никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее один из социальных объектов получил повреждения — в здании оказались выбиты стекла.

Ранее в Татарстане отразили атаку четырех беспилотников.