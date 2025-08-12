ФСБ показала задержание агента Киева, который хотел взорвать российского военного

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания агента Киева, который планировал взорвать высокопоставленного российского военнослужащего в Подмосковье. Кадры задержания публикует РИА Новости.

На обнародованном видео видно лежащего на газоне недалеко от проезжей части задержанного, которого удерживают оперативники ,также показана остановленная машина. Силовики спрашивают мужчину, из чего было сделано взрывное устройство, тот отвечает, что из селитры. На кадрах также показаны электрические провода, проложенные в автомобиле, чтобы приведения в действие взрывного устройства.

О задержании агента украинских специальных служб стало известно сегодня. По информации ФСБ, под стражей оказался гражданин РФ и Украины 1989 года рождения. Он был завербован на территории третьей страны под псевдонимом «Ворон». В ведомстве уточнили, что задержанный получил инструкцию от куратора и изготовил самодельное взрывное устройство, весом более чем 60 килограммов. Далее он замаскировал его в автомобиле, купленном на предоставленные украинскими спецслужбами деньги. Начиненный взрывчаткой автомобиль должен был быть припаркован в определенном месте. Взрывное устройство должно было сдетонировать тогда, когда мимо будет проходить высокопоставленный военнослужащий Минобороны России, уточнили в ФСБ.

В ведомстве рассказали, что «Ворона» задержали на трассе М-4 в момент, когда он направлялся к месту планируемого преступления. В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал, что в качестве вознаграждения ему предложили вернуться на Украину и избежать мобилизации в ВСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Среди них — государственная измена, а также незаконное изготовление и хранение взрывных устройств.

Ранее жительницу Запорожской области осудили за подготовку теракта в здании ФСБ РФ.