На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФСБ показала задержание агента Киева, который хотел взорвать российского военного

ФСБ показала задержания агента Киева, хотевшего взорвать военного под Москвой
true
true
true

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания агента Киева, который планировал взорвать высокопоставленного российского военнослужащего в Подмосковье. Кадры задержания публикует РИА Новости.

На обнародованном видео видно лежащего на газоне недалеко от проезжей части задержанного, которого удерживают оперативники ,также показана остановленная машина. Силовики спрашивают мужчину, из чего было сделано взрывное устройство, тот отвечает, что из селитры. На кадрах также показаны электрические провода, проложенные в автомобиле, чтобы приведения в действие взрывного устройства.

О задержании агента украинских специальных служб стало известно сегодня. По информации ФСБ, под стражей оказался гражданин РФ и Украины 1989 года рождения. Он был завербован на территории третьей страны под псевдонимом «Ворон». В ведомстве уточнили, что задержанный получил инструкцию от куратора и изготовил самодельное взрывное устройство, весом более чем 60 килограммов. Далее он замаскировал его в автомобиле, купленном на предоставленные украинскими спецслужбами деньги. Начиненный взрывчаткой автомобиль должен был быть припаркован в определенном месте. Взрывное устройство должно было сдетонировать тогда, когда мимо будет проходить высокопоставленный военнослужащий Минобороны России, уточнили в ФСБ.

В ведомстве рассказали, что «Ворона» задержали на трассе М-4 в момент, когда он направлялся к месту планируемого преступления. В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал, что в качестве вознаграждения ему предложили вернуться на Украину и избежать мобилизации в ВСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Среди них — государственная измена, а также незаконное изготовление и хранение взрывных устройств.

Ранее жительницу Запорожской области осудили за подготовку теракта в здании ФСБ РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами