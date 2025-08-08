На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинскому военному дали 16 лет колонии за блокирование села в Курской области

СК: солдату ВСУ Клименко дали 16 лет заключения за теракт в курском селе
Украинскому военнослужащему Александру Клименко, участвовавшему в блокировании деревни Старая Сорочина в Курской области, дали 16 лет колонии. Об этом сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.

Новость дополняется

