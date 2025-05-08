В Китае заявили о попытке филиппинского катера зайти в акваторию спорного острова

Китайским военным удалось 5 мая предотвратить заход филиппинского сторожевого катера в акваторию острова Хуанъянь (риф Скарборо), являющегося предметом территориального спора между Пекином и Манилой. Об этом сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, передает ТАСС.

По его словам, КНР организовала военно-морские и военно-воздушные силы для отслеживания, предупреждения и выдворения судна.

Тянь Цзюньли подчеркнул, что принятые меры позволили предотвратить «вторжение филиппинского катера в территориальные воды Китая».

Он оценил действия китайских военных как профессиональные и законные.

До этого Пекин обвинил Манилу в нарушении суверенитета из-за высадки филиппинских граждан на спорном рифе Тесянь в Южно-Китайском море. По словам официального представителя управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюня, против них были «приняты меры в соответствии с законом».

Ранее Тайвань предупредил Китай, что блокада острова приведет к войне.