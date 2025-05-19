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В Алеппо курды вступили в бой с сирийскими войсками

Syria TV: бои произошли между курдами и сирийской армией в провинции Алеппо
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) вступили в бой с сирийской армией под командованием новой власти в районе плотины Тишрин в провинции Алеппо. Об этом сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на военный источник в 72-й бригаде армии САР.

«Источник рассказал об ожесточенных столкновениях между сирийской армией с одной стороны и группировками, связанными с СДС, с другой», — говорится в сообщении.

Боестолкновения произошли вечером воскресенья. СДС атаковали армейские силы около холма «Сириател» во время попытки проникнуть на объект.

По словам источника канала, проникшие группы взяли под контроль два военных пункта, прежде чем сирийская армия смогла их отбить.

Военные направили подкрепление в район боев в связи с попыткой СДС проникнуть в новые пункты, добавил телеканал.

Накануне сообщалось о взрыве на территории участка полиции в городе Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Ранее Трамп призвал Сирию не допустить возрождения «Исламского государства» (организация запрещена в России).

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