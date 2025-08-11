На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные сбили семь снарядов РСЗО HIMARS

Минобороны: средства ПВО сбили семь снарядов РСЗО HIMARS в зоне СВО
Aaron Favila/AP

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские бойцы уничтожили 312 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с февраля 2022 года Вооруженные силы России уничтожили 665 самолетов, 283 вертолета, 76 497 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов и другой техники ВСУ.

Также в Минобороны России объявили, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Луначарское в Донецкой народной республике. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр». Бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение личному составу и технике 15 бригад ВСУ.

Ранее военные ВС РФ взяли под контроль село в Днепропетровской области.

