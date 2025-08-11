ТАСС: войска РФ уничтожили лодку ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

Российские военные Южной группировки войск уничтожили лодку Вооружённых сил Украины в акватории Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что подразделения Южной группировки сорвали попытку скрытого выхода из окружения боевиков 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Противник использовал плавсредство для эвакуации с южного берега водохранилища в сторону Константиновки. С помощью расчетов FPV-дронов была уничтожена лодка с электромотором.

Отмечается, что сейчас обе стороны водохранилища находятся под огневым контролем подразделений Южной группировки войск.

До этого Военнослужащие Вооруженных сил РФ 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии в составе группировки «Днепр» пресекли попытку ВСУ перебраться на левый берег Днепра через поврежденный железнодорожный мост в Херсонской области.

Ранее ВСУ не получили дроны из-за ошибочного перевода денег.