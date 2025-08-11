На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генштаб ВСУ заявил об освобождении никем не взятого села

Депутат Рады Безуглая: генштаб ВСУ заявил об освобождении не взятой Безсаловки
Stringer/Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что украинские военные освободили никем не взятое под контроль село Безсаловка Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, генштаб ВСУ не подавал данный населенный пункт как захваченный.

«Уже давно нет смысла читать отчеты генштаба по оперативной обстановке, ведь они стали пропагандой, а не информированием», — написала парламентарий.

Она отметила, что Вооруженные силы Украины «воюют сами по себе», пока в управлении ВСУ наблюдается хаос.

Политик также выразила мнение, что «тело украинской армии гниет с головы».

«Культура главнокомандующих пропитывает все войско и в дальнейшем развивает единое наступление — на здравый смысл», — добавила она.

10 августа военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины попытались обойти по флангам позиции российских войск в Юнаковке Сумской области.

Ранее в Раде назвали прозвище Сырского в рядах ВСУ.

