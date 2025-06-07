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В Раде назвали прозвище Сырского в рядах ВСУ

Депутат Безуглая заявила, что Сырского в рядах ВСУ называют «Сырком»
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Press Service Of The President Of Ukraine via AP

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале сообщила, что украинские военные называют главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского «Сырком».

«Интересно, что в войсках действующего главнокомандующего ВСУ называют, как правило, «сырок», — сообщила депутат.

По ее словам, она всегда с уважением говорит о Сырском: Александр Станиславович или Сырский, а в сокращенном варианте — Сыр.

«А они — Сырок. Это, должно быть, от какого-то восхитительного сырка в шоколаде, с манящим, вдохновляющим на подвиги фруктовым ароматом», — написала Безуглая.

3 июня в Раде призвали украинцев эвакуироваться из Сумской области из-за провала обороны ВСУ, не дожидаясь приказа властей. Депутат Марьяна Безуглая подчеркнула, что фортификации в этом регионе были подготовлены хуже, чем во всех остальных частях Украины. Кроме того, Безуглая назвала Сумскую область самым слабым местом в обороне ВСУ.

Ранее украинский пленный рассказал о неофициальном прозвище главкома ВСУ среди солдат.

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