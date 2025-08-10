На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Коми сняли режим опасности из-за полетов беспилотников

Гольдштейн: в Коми сняли режим опасности в связи с полетами БПЛА
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Режим опасности в Коми, введенный в связи с полетами беспилотников в Ухтинском районе, снят. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн.

Он рассказал, что в результате падений БПЛА никто не пострадал.

«Ситуация находится под контролем. Службы безопасности сработали оперативно и профессионально. В настоящее время проводится дополнительная проверка всех систем безопасности региона. Режим опасности снят», — написал Гольдштейн.

До этого республика Коми впервые подверглась атаке беспилотников ВСУ. Один из БПЛА упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать.

По предварительной информации, украинская армия использовала польские разведывательные дроны FlyEye. На фоне атаки в местном аэропорту вводили ограничения на взлет и посадку самолетов. Также начали поступать жалобы на перебои в работе мобильного интернета.

Ранее аэропорт Ухты временно приостановил обслуживание рейсов.

