В Коми из-за БПЛА введены процедуры обеспечения безопасности

В Ухтинском районе Коми ввели процедуры обеспечения безопасности из-за дронов
В Ухтинском районе Коми введены процедуры обеспечения безопасности из-за полетов БПЛА. Об этом написал в Telegram-канале врио главы республики Ростислав Гольдштейн.

Он рассказал, что при падении дронов никто не пострадал. Работники в зоне прилета были превентивно эвакуированы.

Чиновник напомнил, что нельзя снимать атаки беспилотников, чтобы эта информация не попала к противнику. Кроме того, запрещено приближаться к дрону после его падения, пытаться сбить его подручными средствами и попадать в зону прямой видимости аппарата.

До этого Mash сообщил, что ВСУ впервые атаковали республику Коми польскими беспилотниками FlyEye. Взрывы были слышны в городе Ухта. Там объявили воздушную тревогу.

FlyEye — польский беспилотник длиной два метра. Модель может пребывать в воздухе от полутора часов на скорости 120 км/ч на высоте до 3,5 тыс. метров и нести нагрузку до 4 кг. Беспилотник оснащен камерами и тепловизором для разведки.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.

Атаки БПЛА на Россию
