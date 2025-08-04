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Российский военный раскрыл детали о системе подземных пунктов заправки в зоне СВО

Минобороны: в зоне СВО полевые пункты заправки находятся глубоко под землей
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащий спецоперации на Украине из Челябинской области Дмитрий Дюскин рассказал о системе подземных пунктов заправки на передовой. Его комментарий опубликовал Telegram-канал Минобороны России.

Мужчина попал на фронт 2 октябрят 2022 года по мобилизации. Порядка двух лет он занимался подвозом топлива для российских солдат, сейчас служит водителем-заправщиком на полевом пункте заправки, который находится под землей.

По словам бойца, маскировка играет очень важную роль, поскольку мы являемся потенциальной целью для противника.

«Технику устанавливаем в капониры — это глубокие ямы, гаражи, которые находятся на достаточной глубине, маскируем все специальными сетями, при необходимости выезжаем на местность и передаем топливо», — заявил он.

Дюскин рассказал, что военная техника подъезжает к раздаточному пистолету, который размещен над землей, а рукав, по которому идет топливо, как правило, закопан, чтобы не было его видно.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия в зоне проведения СВО применяет новую тактику, которую признали успешной даже киевские власти. Она основана на штурме укрепрайонов изнутри, а также уничтожении тылов врага с помощью дронов. По его словам, такой подход позволил российской армии с начала этого года освободить уже 200 населенных пунктов.

Ранее силовики заявили о приближении ВС РФ к крупным микрорайонам Красноармейска.

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