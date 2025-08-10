На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦАР несколько сотен боевиков сложили оружие менее чем за месяц

ТАСС: в ЦАР сдались около 700 боевиков менее чем за месяц
Jerome Delay/AP

Около 700 боевиков сложили оружие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) менее чем за месяц после церемонии окончательного разоружения группировок UPC и 3R. Об этом рассказал ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

«После торжественной церемонии окончательного разоружения группировок UPC и 3R, прошедшей 10 июля в Банги, темпы сдачи боевиков значительно ускорились. Так, к этому моменту — чуть менее, чем за месяц — сдалось порядка 700 боевиков», — уточнил он.

По словам Иванова, российские инструкторы продолжают проводить регулярные рабочие встречи во всех уголках ЦАР, на которых обговаривают сдачу новых групп местных боевиков.

При этом директор СОМБ отметил, что разоружившиеся активно способствуют процессу урегулирования. Они передают информацию и о других вооруженных ячейках, а также призывают их членов к сдаче.

В июне стало известно, что российские военные разоружили 570 боевиков группировки UPC в префектуре Уака ЦАР.

Операция проходила 19 июня. Командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Подольский возглавил переговорную группу. Вместе с российскими инструкторами и военными ЦАР они отправились в джунгли, где находился полевой лагерь боевиков. В итоге стороны достигли соглашения.

Власти ЦАР пообещали сдавшимся безопасность и реинтеграцию в общество, а отдаленным регионам — гуманитарную помощь.

Ранее Европу предупредили о «серьезных последствиях» из-за прихода России в Африку.

