Журналисты предупредили Европу о последствиях из-за прихода России в Африку

Уход Франции из Африки и укрепление связей континента с Россией будут иметь серьезные последствия для Европы. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

В материале издания отмечается, что Россия смогла занять политический вакуум, который остался в Африке после изгнания Франции. Согласно статье, Нигер был основным источником поставок для французской атомной компании Orano. Новое правительство лишило компанию лицензий, а предприятия были изъяты в государственную собственность. В результате Orano, владевшая 63,4% акций, фактически утратила свои позиции в бизнесе.

Речь идет о совместном развитии в Нигере атомной энергетики под эгидой «Росатома».

«Уход Франции из Нигера, например, представляет риск для энергоснабжения Европы. ЕС в целом получает четверть своего урана из Нигера. Таким образом, полное прекращение поставок будет иметь далеко идущие последствия для производства электроэнергии в Европе», — пишет Berliner Zeitung.

28 августа «Росатом» и министерство энергетики Нигера заключили меморандум о сотрудничестве по мирному использованию атомной энергии. Подписание прошло в рамках визита российского министра энергетики Сергея Цивилева в Ниамей. Цивилев подчеркнул, что Москва и Ниамей намерены развивать технологии мирного атома, включая электрогенерацию и атомную медицину. Стороны также договорились готовить специалистов в этой области.

Ранее Лавров анонсировал вторую конференцию министров России и Африки.