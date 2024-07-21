Представитель николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в рядах украинских войск в большом количестве служат криминальные авторитеты. Об этом сообщает ТАСС.

«Очень много криминальных элементов. Опять-таки безнаказанность именно к этому приводит. Считайте, криминал идет, им дают свободу действий. Делай что хочешь с мирным населением», — сказал Лебедев, отметив, что это еще подкрепляется зарплатой и гарантией, что подобный военнослужащий не будет сидеть в тюрьме.

По его словам, криминальным авторитетам в ВСУ можно грабить «все, что угодно» за исключением банков и тех, «у кого крыша». При этом, как указал Лебедев, «простой народ» и «бизнесмены средней руки» без проблем попадают под их руку.

Представитель николаевского подполья отметил, что «ярые националисты и нацисты на Украине» редко идут воевать. По его мнению, причина заключается в том, что они не находят общих интересов с режимом президента страны Владимира Зеленского.

До этого Лебедев заявил о нарастающем на Украине конфликте между солдатами Вооруженных сил Украины и сотрудниками территориальных центров комплектования (военных комиссариатов).

Ранее в подполье сообщили о перестрелке на границе Одесской области и Молдавии.