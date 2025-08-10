Военные группировки «Запад» в течение суток сбили более 20 беспилотников ВСУ

Бойцы группировки российских войск «Запад» за сутки уничтожили более 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Леонида Шарова.

«Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказал он.

Шаров подчеркнул, что военные Вооруженных сил РФ ликвидировали свыше 230 украинских солдат и три склада с боеприпасами ВСУ. Также украинские формирования лишились пяти боевых бронированных машин, 15 автомобилей, трех станций радиоэлектронной борьбы, станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и радиолокационной станции RADA.

10 августа пресс-служба российского министерства обороны заявила, что в течение ночи над регионами РФ сбили 121 украинский беспилотник. Наибольшее количество целей — 29 — перехватили в Краснодарском крае. В Республике Крым нейтрализовали 15 дронов, в Брянской области — 13, в Белгородской области — 12, в Воронежской области — девять. По восемь летательных аппаратов уничтожили в Ставропольском крае и Саратовской области, семь — в Калужской области, шесть — в Тульской области, пять — в Ростовской области, четыре — в Рязанской области, два — над акваторией Азовского моря. Единичные цели ликвидировали в Орловской, Смоленской и Тверской областях.

Ранее ВС РФ нанесли удары по местам хранения и запуска украинских беспилотников.