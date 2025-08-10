На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военные группировки «Запад» в течение суток сбили более 20 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: группировка «Запад» за сутки ликвидировала 27 украинских дронов
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Запад» за сутки уничтожили более 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Леонида Шарова.

«Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказал он.

Шаров подчеркнул, что военные Вооруженных сил РФ ликвидировали свыше 230 украинских солдат и три склада с боеприпасами ВСУ. Также украинские формирования лишились пяти боевых бронированных машин, 15 автомобилей, трех станций радиоэлектронной борьбы, станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и радиолокационной станции RADA.

10 августа пресс-служба российского министерства обороны заявила, что в течение ночи над регионами РФ сбили 121 украинский беспилотник. Наибольшее количество целей — 29 — перехватили в Краснодарском крае. В Республике Крым нейтрализовали 15 дронов, в Брянской области — 13, в Белгородской области — 12, в Воронежской области — девять. По восемь летательных аппаратов уничтожили в Ставропольском крае и Саратовской области, семь — в Калужской области, шесть — в Тульской области, пять — в Ростовской области, четыре — в Рязанской области, два — над акваторией Азовского моря. Единичные цели ликвидировали в Орловской, Смоленской и Тверской областях.

Ранее ВС РФ нанесли удары по местам хранения и запуска украинских беспилотников.

