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В России разработали природоохранный беспилотник

Инженеры «Концерна «Техновация» разработали природоохранный дрон «Лесник»
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Depositphotos

Инженеры компании «Концерн «Техновация» разработали универсальный модульный беспилотник гексакоптерного типа «Лесник». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«В устройство интегрировали собственные новшества: отечественный полетный контроллер и микрокомпьютер, радиомодули с технологией ППРЧ и помехоустойчивого кодирования, антенно-фидерные системы, модуль оптической навигации для защиты от GPS-спуфинга и технологии компьютерного зрения», — сказал представитель концерна Герман Янгалин.

В компании отметили, что новый дрон предназначен для доставки грузов, обеспечения природоохраны, проведения мониторинга в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве. «Лесник» может применяться на расстоянии до 40 километров и взлетать с массой более 100 килограммов. При этом максимальная скорость беспилотника составляет 60 километров в час, отметили разработчики.

13 мая инженеры Московского авиационного института создали универсальный модульный беспилотный летательный аппарат с функцией вертикального взлета и посадки. Разработчики утверждают, что созданный дрон не имеет аналогов в России и мире благодаря своей уникальной модульной конструкции.

Ранее в России разработали новый беспилотник для дальней разведки.

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