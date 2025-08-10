Военный эксперт заявил о наращивании ударов по городу в ЛНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю нарастили удары по населенному пункту Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Увеличение ударов по Сватову может быть связано с тем, что украинские боевики таким образом подготавливают плацдарм для продвижения на данном направлении», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что к подобным провокациям со стороны украинских войск нужно относиться серьезно. По его словам, это связано с тем, что в летне-осенний период ВСУ могут воспользоваться погодными условиями для нанесения точечных ударов.

Также эксперт отметил, что в Сватовском муниципальном округе ЛНР «есть очень сложные участки» фронта. Марочко пояснил, что сейчас на них российские войска оказывают активное сопротивление.

В июле Марочко заявил, что ВСУ несут самые большие потери в ЛНР у Петровского и на западных окраинах Белогоровки. Эксперт добавил, что российские войска наносят удары по солдатам ВСУ в Новогригоровке, там противник несет потери, но не в столь большой численности.

Ранее военный эксперт рассказал об атаке ВСУ на сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен.