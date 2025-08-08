Северный ветер: на Теткинском и Глушковском направлениях обнаружили ВСУ

У границы с Россией на Теткинском и Глушковском направлениях обнаружены два скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«На Теткинском и Глушковском участках фронта разведкой Бесстрашных вскрыты два скопления личного состава и техники противника, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей (РЛС ОВЦ)», — говорится в публикации.

Источник добавил, что в результате огневого поражения артиллерией и FPV-дронами была уничтожена РЛС ОВЦ «Рада», израильского производства.

Помимо этого «Северный ветер» рассказал, что в Суджанском приграничье продолжается разминирование освобожденных территорий: инженерными подразделениями «Северян» за сутки обнаружено и обезврежено свыше 1,4 тысячи взрывоопасных предметов.

До этого стало известно, что российские удары по скоплениям войск противника заметно снизили численность штурмовых групп ВСУ на Сумском направлении. Регулярные атаки по местам сосредоточения украинских сил, а также эффективные действия бойцов группировки «Север» ослабили наступательный потенциал противника, значительно уменьшив численный состав штурмовых подразделений.

Ранее стало известно о бегстве представителей командования бригады ВСУ в Сумах.