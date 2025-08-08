В Сочи отменили режим беспилотной угрозы. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

Подчеркивается, что сейчас улицы безопасны для граждан.

«В случае обнаружения подозрительных объектов помните: обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу. Не подходите к ним близко, не снимайте их и не пользуйтесь рядом с ними мобильными телефонами», — обратился к жителям и гостям города чиновник.

До этого стало известно, что при вечерней атаке БПЛА на Сочи получил повреждения многоквартирный дом.

Днем 8 августа мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил жителей и гостей города об угрозе атаки БПЛА и призвал их воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы средств противовоздушной обороны, дронов и их обломков. Режим беспилотной опасности длился около двух часов. Сообщалось о как минимум трех сбитых на подлете к Кубани дронах.

Ранее американский рэпер Akon стал свидетелем атаки БПЛА в Сочи.