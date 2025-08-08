Беспилотник ВСУ повредил окно дома в Сочи при атаке

В Сочи при атаке украинских беспилотников получил повреждения многоэтажный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. <...> По их [экстренных служб] информации пострадавших нет. Жильцам окажем помощь», — написал градоначальник.

Он попросил жителей Сочи не выходить на улицу и уйти в помещения без окон, особенно в случае, если они проживают недалеко от моря.

8 августа в Сочи из-за опасности атаки БПЛА эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Мандарин». На пляжах курортного города также прошла эвакуация. Аэропорт Сочи вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне атаки.

Также в городе задержали концерт американского рэпера Akon.

Ранее появилось видео эвакуации пляжа в Сочи из-за воздушной тревоги.