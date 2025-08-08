На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мобилизация депутата в Ровно на Украине закончилась инфарктом

Страна.ua: мобилизация депутата в Ровно закончилась инфарктом
true
true
true
close
Shutterstock

Группа людей в городе Ровно на западе Украины заблокировала машину сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), пытаясь освободить мобилизованного депутата Костопольского горсовета Виктора Москвича. Конфликт с военными закончился вызовом скорой помощи для депутата из-за инфаркта, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, Москвич якобы не прибыл в учебный центр, в результате его задержали сотрудники военкомата. По дороге  автомобиль догнала и подрезала машина, в которой находились несколько «крепких мужчин», после чего началась потасовка.

«Вскоре приехала скорая, Москвича забрали в больницу с диагнозом «инфаркт», — пишет издание.

Отмечается, что сотрудники полиции были на месте, но правоохранители не стали вмешиваться.

4 августа газета Financial Times писала, что на Украине растет сопротивление силовой мобилизации, а также ужесточается критика в адрес военного командования и власти. Автор публикации отметил учащение случаев применения силы в отношении сотрудников территориальных центров комплектования.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в ходе совещания по итогам деятельности украинской армии в июле заявил, что в стране продолжается мобилизация. Причиной тому главком назвал факт того, что у руководства ВСУ нет другого выбора, кроме как продолжать мобилизацию и улучшать боевую подготовку украинских войск, а также усиливать беспилотную компоненту ВСУ.

Ранее в России напомнили, как Зеленский многократно уклонялся от службы в ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами