Группа людей в городе Ровно на западе Украины заблокировала машину сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), пытаясь освободить мобилизованного депутата Костопольского горсовета Виктора Москвича. Конфликт с военными закончился вызовом скорой помощи для депутата из-за инфаркта, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, Москвич якобы не прибыл в учебный центр, в результате его задержали сотрудники военкомата. По дороге автомобиль догнала и подрезала машина, в которой находились несколько «крепких мужчин», после чего началась потасовка.

«Вскоре приехала скорая, Москвича забрали в больницу с диагнозом «инфаркт», — пишет издание.

Отмечается, что сотрудники полиции были на месте, но правоохранители не стали вмешиваться.

4 августа газета Financial Times писала, что на Украине растет сопротивление силовой мобилизации, а также ужесточается критика в адрес военного командования и власти. Автор публикации отметил учащение случаев применения силы в отношении сотрудников территориальных центров комплектования.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в ходе совещания по итогам деятельности украинской армии в июле заявил, что в стране продолжается мобилизация. Причиной тому главком назвал факт того, что у руководства ВСУ нет другого выбора, кроме как продолжать мобилизацию и улучшать боевую подготовку украинских войск, а также усиливать беспилотную компоненту ВСУ.

Ранее в России напомнили, как Зеленский многократно уклонялся от службы в ВСУ.