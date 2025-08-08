Эксперт раскрыл особую тактику армии России под названием «Волчья стая»

Вооруженные силы (ВС) России применяют особую тактику по запуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под названием «Волчья стая». Подробности раскрыл военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

«Дроны действуют с разных направлений, собираясь перед атакой. Одна из «Гераней» выполняет роль ведущей и летит наверху. А другие летят к цели с разных сторон», — рассказал эксперт.

По словам Рожина, в случае, если «ведущую «Герань»» сбивают, на ее место автоматически поднимается другая. Такая тактика позволяет ВС РФ перед началом комбинированной атаки запускать ложные дроны «Гербера». Они существенно дешевле настоящих и принимают на себя основной удар систем противовоздушной обороны. В результате тактика «Волчьей стаи» приводит к высокому проценту поражения целей противника.

До этого военкоры рассказали, что Вооруженные силы РФ создали стену из беспилотников в Донецкой народной республике. Журналисты уточнили, что такая тактика представляет собой непрерывно действующую зону поражения, построенную на базе беспилотных летательных аппаратов. Российские военнослужащие использовали для этих целей барражирующие боеприпасы «Ланцет» с функцией автонаведения.

Ранее российские войска поразили значимый для ВСУ ж/д узел на Украине.