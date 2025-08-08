На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт раскрыл особую тактику армии России под названием «Волчья стая»

Военный эксперт Рожин рассказал об особой тактике ВС РФ «Волчья стая» в зоне СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России применяют особую тактику по запуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под названием «Волчья стая». Подробности раскрыл военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

«Дроны действуют с разных направлений, собираясь перед атакой. Одна из «Гераней» выполняет роль ведущей и летит наверху. А другие летят к цели с разных сторон», — рассказал эксперт.

По словам Рожина, в случае, если «ведущую «Герань»» сбивают, на ее место автоматически поднимается другая. Такая тактика позволяет ВС РФ перед началом комбинированной атаки запускать ложные дроны «Гербера». Они существенно дешевле настоящих и принимают на себя основной удар систем противовоздушной обороны. В результате тактика «Волчьей стаи» приводит к высокому проценту поражения целей противника.

До этого военкоры рассказали, что Вооруженные силы РФ создали стену из беспилотников в Донецкой народной республике. Журналисты уточнили, что такая тактика представляет собой непрерывно действующую зону поражения, построенную на базе беспилотных летательных аппаратов. Российские военнослужащие использовали для этих целей барражирующие боеприпасы «Ланцет» с функцией автонаведения.

Ранее российские войска поразили значимый для ВСУ ж/д узел на Украине.

СВО: последние новости
